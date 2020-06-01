EGİAD Başkanı Aslan: "EGİAD Hayat Okuluna katılan gençlerle gurur duyduk"

Gençlerin elinden tutan projeler

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, genç iş insanları örgütü olarak genç neslin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, genç işsizlik rakamlarını düşürmek için mücadele ettiklerini dile getirdi. Gençlerin elinden tutulmasının önemine dikkat çeken Başkan Aslan, şöyle konuştu:

"Hem yaşanılan nitelikli teknik eleman bulma sorununa çözüm getiren hem de genç işsizliğe bir nebze de olsa çare olan Hayat Okulu kapsamında etkili iletişim becerileri, kurum kültürü, kariyer planlama, CV yazım teknikleri, mülakat teknikleri, stres yönetimi, zaman yönetimi, duygusal zekâ, takım çalışması, çatışma teknikleri, karar alma ve problem çözme teknikleri gibi alt başlıklar ele alındı."

Covid-19 nedeniyle zor günlerden geçildiğini; ancak son düzlüğe çıkılmasının sevindirici olduğunu hatırlatan EGİAD Başkanı Aslan, hayatın her alanında inanılmaz hızlı bir değişim yaşandığına dikkat çekerek, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni düzene bu anlamda adapte olmak zorundayız. Yeni düzen bize hem esnek ve uzaktan çalışmayı getirdi hem de her zamankinden fazla şekilde kişisel gelişimimize önem vermemiz ve kendimize yatırım yapmamız gerektiğini hatırlattı. EGİAD Hayat Okulunun bu anlamda sizlere büyük faydayı sağladığına inanıyorum. Sonuç olarak başında genç ifadesi olan bir derneğin başkanı olarak, gençleri çok önemsediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. EGİAD olarak uzun yıllardır söylediğimiz bir sloganımız var. Biz ’Ülkemizin Geleceğine İnanıyoruz’. Bunu söylerken bir tek güvencemiz var o da gençlik. Sizlerin Atatürk’ün gençliğe hitabesindeki her bir sözcüğün anlamını bilerek gereğini yerine getireceğinize inanıyor ve güveniyoruz. İşte bu nedenle bir iş insanları derneği olmamıza rağmen her yıl en az birkaç gençlik projesine imza atıyoruz. Hayat Okulu da bizim göz bebeği projelerimizden bir tanesi. Eğitimcilerimiz bu dönem özellikle sizlerin katılımından ve sorduğunuz soruların ne kadar kaliteli olduğundan bahsettiler. Lütfen kendinizle gurur duyun; biz Hayat Okuluna katılan gençlerle gurur duyduk" dedi.

Hayat Okulunun son etkinliği finansal okur-yazarlık konusundaki eğitim ile son buldu. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilvin Yeşilova tarafından gerçekleştirilen eğitimin moderatörlüğünü Genel Sekreter Prof. Dr. A. Fatih Dalkılıç gerçekleştirdi.

