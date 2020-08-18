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Eğitimciler, öğrenciler için yürüdü

TOKAT HABERLERİ  | 18.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Tokat’ta, eğitimciler "Okulları birlikte açacağız” sloganı çerçevesinde farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptı.Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe okul idarecileri ve öğretmenler "Okulları birlikte açacağız” yazılı tişörtleri giyerek katıldı.

Tokat’ta, eğitimciler "Okulları birlikte açacağız” sloganı çerçevesinde farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptı.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe okul idarecileri ve öğretmenler "Okulları birlikte açacağız” yazılı tişörtleri giyerek katıldı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan yürüyüşü Cumhuriyet Meydanında başlatıldı. Trafiğe kapatılan Gaziosmanpaşa Bulvarında eğitimciler Hıdırlık köprüsüne kadar ellerinde dövizlerle yürüyüş yaptı. Yürüyüş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, korona virüsle mücadele için maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlılığı artırmak için eğitimcilerin katılımı ile bir etkinlik yapıldığını kaydetti. Vali Balcı, okulların tekrar açılabilmesi için insanların kurallara özen göstermesinin önemine dikkat çekerek, “Okulları beraber açacağız. Beraber açmak içinde vatandaşlardan ricamız maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uysunlar. İnşallah bu pandemiye karşı mücadelemizden de toplum olarak başarı ile çıkacağız” dedi.

Çocuklar okullarında mutlu
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükaali ise öğrencilerin okulları, öğretmenlerinde öğrencilerini çok özlediğini belirterek, “Çocuklarımız en çok okullarında mutlu. Lütfen bu mutluluğu çocuklarımızdan esirgemeyelim. Çocuklarımızın mutlu olabilmesi için herkes üzerine düşeni yapsın. İnşallah 21 Eylül tarihine kadar vaka sayısını sıfıra indiririz, çocuklarımız okullarına kavuşur” diye konuştu. Eğitimciler adına açıklamalarda bulunan Ali Bal ise öğrencisiz okulların boş kaldığını, eğitimciler olarak okulların açılmasını beklediklerini kaydetti. Bu anlamda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Bal, vatandaşları kurallara uyamaya davet etti.

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Merkez
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