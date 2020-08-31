YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Ekinci kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Ekinci kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede bulunan futbol kulüp başkanları ile görüşerek, yeni sezonda BAL Liginde mücadele verecek olan Viranşehir Belediyespor için yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alış verişinde bulundu.Ekinci, Viranşehir’in bu yıl BAL Liginde mücadele vereceğine dikkat çekerek, ilçe takımlarının Viranşehir Belediyespor’a nasıl destek sunacağını ve ilçe takımının başarısı için neler yapabileceklerini görüştü.

Ekinci kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede bulunan futbol kulüp başkanları ile görüşerek, yeni sezonda BAL Liginde mücadele verecek olan Viranşehir Belediyespor için yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alış verişinde bulundu.
Ekinci, Viranşehir’in bu yıl BAL Liginde mücadele vereceğine dikkat çekerek, ilçe takımlarının Viranşehir Belediyespor’a nasıl destek sunacağını ve ilçe takımının başarısı için neler yapabileceklerini görüştü. Amaçlarının 3. Lige çıkmak istediklerini ifade eden Ekinci, tüm kulüplerden destek beklediğini söyledi. Viranşehir Belediyespor’un başarısının tüm ilçenin başarısı olacağını ifade eden Ekinci, tüm takımların kenetlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Toplantıya katılan yöneticiler ve spor adamları ise yapılabilecek çalışmalar hakkında Ekinci’ye görüşlerini ifade etti.
Viranşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılan görüşmeye, Viranşehirspor Kulüp Başkanı Nurettin Karakış ve takım yöneticisi İsmail Aksu, Viranşehirgücü Kulüp Başkanı Ferhat Uzun, Sanayispor Kulüp Başkanı Fahrettin Baydar, İdmanyurdu kulüp başkanı Ahmet Saçıkırmızı, Belediyespor kulüp başkanı Mahmut Ekinci ve eski futbolcular, İbrahim Erol, Mahmut Görseloğlu, Mustafa Akmeşe ve Mahmut Çetin de katıldı.

Ekinci kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:48
Öğle
12:30
İkindi
16:09
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Ezgi Eczanesi
Haliliye
Gölpınar Eczanesi
Haliliye
Kara Eczanesi
Haliliye
Güllüoğlu Eczanesi
Eyyubiye
Zeynep Eczanesi
Karakopru
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bdp’li Ayhan'a Hilvan’da Coşkulu Karşılama
Bdp’li Ayhan'a Hilvan’da Coşkulu Karşılama
Ahmet Türk: 2013 Nevruz'un Barış Nevruz'u Olmasını Istiyoruz
Ahmet Türk: 2013 Nevruz'un Barış Nevruz'u Olmasını Istiyoruz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.