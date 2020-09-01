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Ekinözü’nde uyuşturucu operasyonu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 01.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde, 6 kilo 210 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şahsı uyuşturucu ticareti kapsamında takibe aldı.

Ekinözü’nde uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde, 6 kilo 210 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şahsı uyuşturucu ticareti kapsamında takibe aldı. Her adımları izlenen şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri, gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 6 kilo 210 gram esrar maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan işlem başlatılan şahıslardan İ.A, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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