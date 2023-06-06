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Ekmek parası canından etti

06.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta bir vatandaş ağaç keserken gerilen kavak ağacının çarpmasından dolayı hayatını kaybetti.

Ekmek parası canından etti

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde yaşayan Nail Parlak (49) talep üzerine kavak ağacı keserek geçimini sağlıyordu. Bugün öğlen saatlerinde kavak ağacı kesmek için işinin başına geçen Parlak, 2 iş arkadaşı ile ağaç kesmeye başladı. Kavak ağaçlarını keserken gerilen bir ağacın Parlak’a çarpması sonucunda ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipler sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Parlak Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen Nail Parlak kurtarılamadı. Hastane önüne gelen aile yakınları göz yaşlarını tutamadı. Parlak’ın cenazesi morga kaldırıldı.

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