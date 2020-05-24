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Ekmekler vatandaşların kapısına getiriliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı arifesinde 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında dışarıya çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçları fırıncılar tarafından karşılanıyor.Ramazan Bayramı’nda Covid-19 önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Adıyaman’da ekmek üretimi yapan fırıncılar, ekmek araçlarıyla mahallelerde bulunan sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Ramazan Bayramı arifesinde 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında dışarıya çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçları fırıncılar tarafından karşılanıyor.
Ramazan Bayramı’nda Covid-19 önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Adıyaman’da ekmek üretimi yapan fırıncılar, ekmek araçlarıyla mahallelerde bulunan sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, hem getirilen yasaktan hem de yapılan hizmetlerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür etti.
Ekmek dağıtımlarının aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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