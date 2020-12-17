EKO-Okullar toplantısı online olarak yapıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşı olduğu ’Uluslar Arası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’ ilk toplantısı, Zoom platformu üzerinden online olarak yapıldı.

Pandemi nedeniyle Zoom platformu üzerinden Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem’in başkanlığında yapılan toplantıya, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Bahri Ağaoğlu ile 30 Eko-Okul’dan koordinatör öğretmenler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdem, “Eko-Okullar Programı geri dönüşüm, gereksiz tüketimin azaltılması, yeniden kullanım, kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini vurgulamasıyla kurum ve kuruluşlarda uygulanan ’Sıfır Atık’ projesine de önemli katkı sağlanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi olarak devam eden Covid-19 salgını olumsuz etkisini sürdürmektedir. Bu süreçte okullarımızın kapalı olması sebebiyle çevre eğitimlerimize uzaktan eğitim yöntemiyle devam ediyoruz. Su, temizlik, hijyen ve sağlıklı yaşamanın çok önemli olduğu bu günlerde öğrenci ve velilerimize uzaktan eğitim yöntemleriyle ulaşarak hem çevre sorunları hem de su, temizlik, hijyen ve sağlıklı yaşamanın çok önemli olduğu bu günlerde farkındalığı artırıyoruz” dedi.

Erdem ayrıca Eko-Okullar Programının yürütülmesinde Tepebaşı Belediyesi’nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği desteğin kendileri açısından çok değerli olduğuna dikkat çekerek, teşekkürlerini iletti.