EKODOSD’un konuğu Yavuz Pullukçu oldu

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) söyleşilerinin bu haftaki konuğu yönetim kurulu üyesi ve belgesel yönetmeni Yavuz Pullukçu oldu.

Yavuz Pullukçu’nun; geçtiğimiz hafta International Tyre Film Festivalinde Özel Jüri ödülü alan belgeseli ”Cinema Rivoli” nin yeni versiyonunun gösterimi yapıldı.

Lübnan’ın güneyinde Tyre bölgesinde eski bir sinema salonunun gönüllü insanlar tarafından tekrar inşa edilmesini ve Suriye savaşından kaçıp sinemaya sığınmış bir mültecinin de hikayesini konu eden belgeselin çekildiği günden bu yana, Lübnan’da birçok şeyin değiştiğini, sokakların karıştığı, göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bir ortamda bile sanatın durmayıp devam ettiğini anlattı.

Lübnan’da ki son durumu gösteren fotoğraf ve videolardan sonra konukların sorularını yanıtlayan Yavuz Pullukçu’ya, KBB Uzmanı Op. Dr. Mevlüt Okumuş tarafından EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi. EKODOSD’dan çalınan hard diski, 7 ay sonra bularak teslim eden Dindar Dilek’e, profesyonel turist rehberi Hakan Bahçeçioğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

