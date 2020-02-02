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Ekonomi muhabirleri seçime gidiyor

İZMİR HABERLERİ  | 02.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 15 Şubat tarihinde 6.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 15 Şubat tarihinde 6. olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Basın Müşaviri ve EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, 2020-23 dönemi için tekrar aday olduğunu açıkladı.
Demircan’ın listesinde; mevcut yönetim kurulundan İzmir ekonomi basınının deneyimli isimleri Murat Ervin, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Basın Müşaviri Kadir Kemaloğlu ve İnşaat Noktası Haber Müdürü Nihal Özken yerini alırken, Öncüşehir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Dağdeviren, Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Yusuf Şahbaz ve Ticaret Gazetesi Haber Müdürü Duygu Göksu listeye giren yeni isimler oldu. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkan Adayı Murat Demircan, denetim kurulunda Yeni Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emin Varol, ESBAŞ Kurumsal İletişim Direktörü Halime Büyükyüksel ve Food Sektör Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şakir Sarıçay’a yer verdi.
Onur kurulu listesi kadın gazetecilerden oluştu
EMD İzmir Şubesi yönetimine aday olan yeni liste; toplumda son yıllarda artan kadın cinayetleri ve tacizlerine duyarsız kalmadıklarını göstermek ve toplumda bu konuya dikkat çekmek adına EMD İzmir Şubesi Onur Kurulunun kadın gazetecilerden oluşmasını benimsedi. Murat Demircan’ın başkan adayı olduğu listede; kadın gazeteciler Arzu Alp, Saadet Erciyas ve Serap Dikmen Ahmetoğlu onur kurulunda yer alacak.
"Potansiyelin hayat bulması için çalışacağız"
Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesinin 152 üyesiyle İzmir basın camiasında saygın bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Adayı Murat Demircan, 2017-20 yılları arasında yaptığımız etkinlikler ve projelerle bu saygın çizgiyi koruma ve daha yukarı taşıma çabası içinde olduklarını, 2020-23 döneminde tekrar seçildikleri takdirde, basın meslek ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini kaydetti. Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu doğru bir şekilde kamuoyuna aktarma görevleri olduğunun bilinci ile hareket ettiklerine vurgu yapan Demircan, "Bugün Türk ekonomisi ne birilerinin ifade ettiği gibi yangın yeri, ne de güllük gülistanlık. Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olan Türk ekonomisi, son yıllarda yanlış alanlara yaptığı yatırımlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor, kaynaklarımızı sürdürülebilir ve katma değerli üretime yönelttiğimiz takdirde bu darboğazdan kolaylıkla çıkabilecek potansiyele sahibiz. Ekonomi muhabirleri, yazarları olarak bizler, atılan doğru adımların yanında yapılan yanlışları da yazarak bu potansiyelin hayat bulması için çalışacağız. Türkiye’de yaşayan 82 milyon insanın doğru haber alma hakkı var. Biz bu hakkın savunucusu olacağız" diye konuştu.

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İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Büyük Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
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