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Ekrem Savaş; “Milletimiz, tarihe adını unutulmaz zaferlerle yazdırmıştır”

UŞAK HABERLERİ  | 01.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.

Ekrem Savaş; “Milletimiz, tarihe adını unutulmaz zaferlerle yazdırmıştır”

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı yayınladı. Ekrem Savaş, “Uşak, işgalci güçlerin başkomutanının da esir alındığı şehir olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır” dedi.
Yayınladığı mesajla, yurdumuzu işgal etmeye cüret edenlere karşı kendini siper eden milletimizin, tarihe adını unutulmaz zaferlerle yazdırdığını ifade eden Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Vatanımızın dört bir yanında destanların yazıldığı Kurtuluş Savaşımızda, 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesinde kazanılan zaferin hemen ardından, kahraman Türk Askeri cesur Uşak Halkıyla birleşip, ilimizdeki düşman güçlerini bozguna uğratmış ve işgale son vermiştir. Ayrıca Uşak, işgalci güçlerin başkomutanının da esir alındığı şehir olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Uşaklı binlerce kahraman vatan evladının destanı olan bu şanlı mücadele sonunda bizlere emanet edilen cennet vatanımıza ve kutsal değerlerimize, Türk Milleti olarak bugün de yine canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlarken, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Ekrem Savaş; “Milletimiz, tarihe adını unutulmaz zaferlerle yazdırmıştır”

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İkindi
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Akşam
19:40
Yatsı
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Uşak Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Savaş Eczanesi
Merkez
Terciler Eczanesi
Merkez
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