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El Clasico öncesi Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

El Clasico öncesinde Real Madrid cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Barcelona ile oynanacak kritik mücadele öncesinde kadrodan çıkarılan Thibaut Courtois’nın yokluğu dikkat çekti. Eflatun-beyazlıların deneyimli file bekçisinin yerine tercih ettiği genç isim belli oldu.

El Clasico öncesi Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
Cevdet Berker İşleyen

Real Madrid’de bu akşam Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde kadroyu etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Eflatun-beyazlı ekip, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois’nın grip nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.

COURTOIS KADRODAN ÇIKARILDI

El Clasico öncesi Real Madrid i yıkan haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı 1

Real Madrid, Barcelona ile oynanacak kritik mücadele öncesinde Thibaut Courtois’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Grip geçiren deneyimli kaleci, bu gelişmenin ardından maç kadrosundan çıkarıldı.

VOLOSHYN KADROYA ALINDI

El Clasico öncesi Real Madrid i yıkan haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı 2

Courtois’nın yokluğunda Real Madrid’in kadrosuna genç kaleci Illia Voloshyn dahil edildi. İspanyol devi, Belçikalı kalecinin yerine Voloshyn’ın kadroya alındığını resmen açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
El Clasico barcelona real madrid
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