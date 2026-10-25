El Clasico öncesi Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Real Madrid’de bu akşam Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde kadroyu etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Eflatun-beyazlı ekip, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois’nın grip nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.

COURTOIS KADRODAN ÇIKARILDI

Real Madrid, Barcelona ile oynanacak kritik mücadele öncesinde Thibaut Courtois’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Grip geçiren deneyimli kaleci, bu gelişmenin ardından maç kadrosundan çıkarıldı.

VOLOSHYN KADROYA ALINDI

Courtois’nın yokluğunda Real Madrid’in kadrosuna genç kaleci Illia Voloshyn dahil edildi. İspanyol devi, Belçikalı kalecinin yerine Voloshyn’ın kadroya alındığını resmen açıkladı.