Elazığ Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak istifa etti

Elazığ Belediyespor’un kurucularından olan ve 2014 yılından buyana kulüp başkanı lığı görevini yürüten Ahmet Toprak istifa etti.
Ahmet Toprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuruluşundan bu yana başkanlığını yaptığım Elazığ Belediyespor Kulübü'nden gerekli desteği göremediğim, yalnız bırakıldığım ve işlerimin yoğunluğu gerekçeleri ile istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte aşçısından malzemecisine, futbolcusundan teknik heyetine yanımda olan herkese teşekkür eder, Elazığ Belediyespor Kulübü'ne bundan sonrası için başarılar temenni ederim” dedi.
İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi
Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme! 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar...'
Juventus'lu Merih Demiral'dan samimi açıklamalar
Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi
Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak
Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!
Gana'yı Ekuban yaktı
Trabzon'dan çifte transfer
Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'
Trabzonspor flaş ayrılık
Ahmed Kutucu'dan Ozan Kabak sözleri
Transferden vazgeçtiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum