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Elazığ-Malatya depremi için SAÜ’den Araştırma Grubu görevlendirildi

SAKARYA HABERLERİ  | 30.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.

Elazığ-Malatya depremi için SAÜ’den Araştırma Grubu görevlendirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emrah Doğan, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremler ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere, Yapı-Yapı Malzemesi ve Geoteknik anabilimdalları öğretim üyelerinden oluşan bir çalışma ekibini görevlendirdiklerini belirtti.
SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Kemalettin Yılmaz, Prof. Dr. Erkan Çelebi, Doç. Dr. Ertan Bol, Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Necati Mert ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yaman, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerde çalışmalarda bulunmak ve daha önceki edindikleri tecrübeleri ve mesleki birikimlerini bu bölgedeki hasar tespiti çalışmalarında da sahaya yansıtarak kamu ve özel şahıslara ait binalarda hasar tespit düzeylerini en doğru biçimde ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla 29 Ocak tarihi itibariyle deprem bölgesine gittiler.
SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün deprem araştırmaları konularında oldukça tecrübeye sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Emrah Doğan, “50 yıllık bir bölüm olmanın yanı sıra, yakın tarihlerdeki bu bölgedeki depremler sonrası yaptıkları çalışmalar neticesinde, mesleki uygulama alanında yetkin bir bölüm olduğunu kanıtlamış durumdadır” dedi. Bölümün “17 Ağustos 1999 Marmara” ve “12 Kasım 1999 Düzce” depremlerinde de görev aldığını dile getiren Prof. Dr. Doğan, “Bölüm, bu depremler nedeniyle yapılarda meydana gelen hasarların tespiti ile ilgili olarak oluşturulan Bilirkişi Komisyonlarında 2 yıl süreyle görev yaptı. Bu süre içerisinde Sakarya, Kocaeli, Yalova, Düzce ve Bolu illerinde birçok binanın teknik incelemelerinin yapılması ve raporlarının düzenlenmesinde görev ve sorumluluk üstlenildi” diye konuştu.
SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün Marmara depremi sonrası bölgede bir takım çalışmalarda bulunduğunu vurgulayan Doğan, “İnşaat Mühendisliği, hasar görmüş yapıların onarımı, güçlendirilmesi ve rehabilitasyonu konularında çalışmalarda ve proje ve uygulama düzeyinde aktif görevler yaptı. 2011 Van Depremi sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarında komisyonlarda ve sahada görevler üstlendi. Sakarya Üniversitesi olarak toplamda 996 adet bina incelendi. İncelenen bu binalardan 719 tanesinin ‘yığma bina’, 277 tanesini ise ‘betonarme bina’ olduğu görüldü” ifadelerini kullandı.

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