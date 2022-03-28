Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ/ŞIRNAK (AA) - Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Baskil'de 3, Maden'de 2, Keban'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

- Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı ilçede 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.



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