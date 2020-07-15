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Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip, mevlit okutulurken, resim sergisi de açıldı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli programlar düzenleniyor.

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip, mevlit okutulurken, resim sergisi de açıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda il protokolü ve vatandaşlar eski valilik binasında 81 il 81 kare isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Ardından Mevlana Camii’nde mevlit okutuldu. Daha sonra ise il protokolü İcadiye, Garnizon ve 15 Temmuz Şehitliğinde şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp dua etti. Şehitlikte Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Erkaya Yırık, şehit yakınları ile birebir görüşerek isteklerini de sordu.
15 Temmuz’un bir dirilişin adı olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, “ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzü idrak ediyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğinin, milli şuurunun dayanışmasının üste düzeyde olduğunun bilinmeyenlerce aldandığı gündür. 15 Temmuz, Kurutuluş Savaşı’nda geçmişinde zaferler kazanmış omuz omuza siperlerde cephelerde can vermiş milletin tekrar o ruhun canlı olduğunun haykırışıdır. 15 Temmuz, içteki düşmanların dıştaki mihraklar ile iş birliği ile haince kendi inançlarına göre kolayca ele geçirileceği elde edileceği düşüncesinin suya düştüğü bir gündür. 15 Temmuzlar bu milletin kahramanlıklarının gün yüzüne çıktığı bir gündür. Bu milletin ne kadar yüce ve asil olduğunu her kalkışmalarında zaten anladılar, anlayacaklardır. Diyoruz ki, bayrağımız inmesin ezanlarımız dinmesin. Cumhurbaşkanımızın bugün dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajda da zaten bu ifade edilmiştir. Ben buradan Elazığ’dan mükerreren tekrar ediyorum, Allah, milletimize ve devletimize zeval vermesin ve bir daha da 15 Temmuz’u yaşatmasın” dedi.
Düzenlenen programa, Vali Yırık’ın yanı sıra eşi Ayşe Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, FÜ Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan,İl Emniyet Müdür Celal Sel, diğer kurum müdürleri, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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İkindi
16:28
Akşam
19:54
Yatsı
21:33

Elazığ Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Atagün Eczanesi
Merkez
Geçgel Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tataroğlu Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
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