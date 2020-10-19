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Elazığ’da 235 filyasyon ekibi Covid-19’la mücadele ediyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Elazığ’da 235 filyasyon ekibi Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kapsamında temaslılara ulaşmak için ev ev gezerek, salgının artmasının önüne geçilmesinde önemli bir görev üstleniyor.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’a da Covid-19 salgını ile mücadelede kapsamında filyasyon ekibi sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Elazığ’da 235 filyasyon ekibi Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kapsamında temaslılara ulaşmak için ev ev gezerek, salgının artmasının önüne geçilmesinde önemli bir görev üstleniyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’a da Covid-19 salgını ile mücadelede kapsamında filyasyon ekibi sahada yoğun bir mesai harcıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 3 hafta önce yaptığı açıklamada vaka sayısı artan kentler içerisinde gösterdiği Elazığ’da vatandaşların maske kullanımına dikkat etmesi, denetimlerin artması ve filyasyon ekibinin arttırılarak sahada yoğun çalışmasıyla bu durumun önüne geçildi. Çeşitli alanlardan sağlık personellerinden oluşan ve sayısı arttırılarak 235’e çıkartılan filyasyon ekibinin en kısa sürede temaslılara ulaşmasıyla vaka sayılarındaki artış geriledi.
Sahada görev yapan filyasyon ekibi Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların verdiği bilgiler ve araştırmalar neticesinde ev ev gezerek şüpheli durumdakilerle temas kuruyor. Koruyucu tulum, gözlük, maske ve eldiven giyen ekipler, belirlenen adreslere giderek bu kişilerden tek tek numune alıyor. Alınan numuneler laboratuvarlara teslim edilerek, hem kişinin karantina süreci başlatılıyor hem de zamanında müdahale ile yeni vakaların artmasına engel olunuyor.

"Vatandaşa daha çabuk ulaşmak için filyasyon ekibimiz artıyor"
Filyasyon ekibi sayılarının her geçen gün artış gösterdiğini belirten İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Cahit Polat, “Tabi ki bu artış vaka sayılarındaki bir artışı ifade etmemektedir. Sadece vatandaşlarımıza daha çabuk ulaşmak ve filyasyon yapmak amacıyla yapılmaktadır. Şuan da merkez ve ilçelerimizde 235 filyasyon ekibimiz görev yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de fedakarca çalışmaya devam etmektedir. Gerek ilimizde yaşanan deprem felaketi gerekse sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde sağlık çalışanları gerekli tüm fedakarlığı göstermiştir. Filyasyon ekipleri bu savaşın en ön cephesinde yer almaktadır"dedi.
Elazığ’da pandemi ve rutin sağlık hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığına değinen Polat,"Özellikle filyasyon ekiplerimizin üstün gayretleri neticesinde vaka sayılarını kontrol altında olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Müdürlüğümüz tarafından hizmete sunulan Pandemi Çağrı Merkezi 7/24 çalışıyor. Vatandaşlarımız genelde karantina süreci başta olmak üzere 112 hizmetleri için rutin çağrıları yapıyor"diye bilgi verdi.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı gibi zaman zaman sağlık çalışanları arasında da pozitif vakalar çıktığına değinen Polat, tedavi ve karantina süreleri dolduktan sağlık personelinin fedakarca görevlerine kaldıkları yerden devam ettiğini aktararak, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmesini istedi.

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