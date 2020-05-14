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Elazığ'da çiftçilere ve tarım emekçilerine alkışlı destek

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.05.2020 23:28 | Son Güncelleme

Elazığ'da çiftçilere ve tarım emekçilerine alkışlı destek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da vatandaşlar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilere ve tarım emekçilerine alkışlarla destek verdi.

Kent genelinde saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tarımsal üretimi aksatmadan devam ettiren çiftçilere ve tarım emekçilerine destek olmak amacıyla hep birlikte alkış tuttu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 81 ilde Dünya Çiftçiler Günü'nün çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına rağmen tarımsal üretimi iyi bir performans ve hassasiyetle devam ettiren çiftçilerin ve üreticilerin büyük bir alkışı hak ettiğini ifade eden Karahan, şunları söyledi:

"Alın teri ve emekleriyle sofralarımızı zenginleştiren, üretim yapan ve gıda arzını sağlayan hepimiz için çok değerli olan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz. Bugün Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla Türkiye'nin 81 ilinde aynı saatte bu üreten, alın teri döken insanlarımızı, ürettikleri, sofralarımızı zenginleştirdiklerini için alkışlıyor ve tebrik ediyoruz."

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