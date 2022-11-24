YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da evinde silah atölyesi kuran şüpheli tutuklandı

Elazığ'da evinde silah atölyesi kuran şüpheli tutuklandı

24.11.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da evindeki silah atölyesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli V.B'nin, evinde kurduğu silah atölyesinde kurusıkı tabancaları teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silah haline getirdiğini tespit etti.

Evdeki aramada ele geçirilen 4 tabanca, 25 parça tabanca tamiratında kullanılan muhtelif malzeme, namlu açmada kullanılan torna düzeneği, 2 av tüfeği, 3 mengene, 5 kabza, 3 tabanca üst kapağı, şarjör, 5 fişek ve 142 av tüfeği kartuşu ile 2 uyuşturucu tüketiminde kullanılan düzeneğe el konuldu.

Ekipler, 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan V.B'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandıElazığ'da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdiİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Düzce Gölkaya merkezli deprem İstanbul'da da hissedildiDüzce Gölkaya merkezli deprem İstanbul'da da hissedildi
Anahtar Kelimeler:
Elazığ silah kurusıkı tabanca

Elazığ Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:08
Öğle
12:15
İkindi
14:49
Akşam
17:12
Yatsı
18:33
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.