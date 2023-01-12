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Elazığ’da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı

12.01.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da Saka Tekstilde gerçekleştirilen, bin kişinin aynı anda başarılı bir şekilde tahliye edildiği yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Aynı zamanda kimyasal sızıntının da ele alındığı tatbikat, dikkat çekti.

Afet Planı Uygulaması çerçevesinde Saka Tekstil’de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Elazığ’da 6,2 şiddetindeki deprem neticesinde fabrikanın bazı bölümlerde çöküntü meydana geldi. 40 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikanın 3 bölümünde bulunan bin kişi aynı anda çök, kapan, tut pozisyonu aldı.

Ardından tahliye işlemi gerçekleşirken olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE yaralı olarak bulunan 2, itfaiye ekipleri de yangına bağlı zehirlenmeden içeride kalan 1 kişiyi kurtardı. Ardından kimyasal sızıntı olan ve yaralı bulunan diğer bölüm geçildi. Buraya özel kıyafetler ile ölçüm yaparak giren ekipler, yaralı dışarıya çıkardı. Başarılı bir şekilde gerçekleşen tatbikat gerçeği aratmadı.

Tatbikat hakkında bilgi veren Afet ve UMKE sorumlusu Yalçın Öngören, ’’Sivrice ilçesinde senaryo gereği 6.2 şiddetinde gerçekleşen deprem sonrası Afet Koordinasyon Merkezimize Saka Holding tarafından ihbarda bulunuldu. Depremden dolayı yaralıların olduğu ve kimyasal bir sızıntı olduğu ifade edildi. Olay yerine UMKE, AFAD, KBRN ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sonrası 4 yaralı, kurtarılarak ilgili hastanelere sevki sağlandı. Burada aynı zamanda farkındalık eğitimi verildi. Depremde yapması gerekenler ve yangına yaklaşımlar gösterildi. Tahliye sonrası toplanma alanlarında güvenli alana alındılar” dedi.

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