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Elazığ’da güreş müsabakaları sona erdi

12.01.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da 90 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Gençler Güreş Müsabakaları sona erdi.

Elazığ’da güreş müsabakaları sona erdi

2022-2023 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Güreş Gençler il birinciliği müsabakaları sona erdi. Çok Amaçlı Spor Merkezi Güreş Salonu’nda 90 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalarda derece girenler, gurup mücadelesinde yer alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Güreş Gençler (B) il birinciliği müsabakaları çerçevesinde Güreş Gençler müsabakaları başarı ile tamamlandı. Aynı zamanda sporcularımız elde ettikleri başarı ile gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakalar da dereceye giren sporcu ve antrenörlerimizi tebrik eder, grup mücadelelerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

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