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Elazığ’da işçilerin para ve telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da 19 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve inşaat işçilerinin para ile telefonlarını çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, kent genelinde farklı şantiye alanlarında 7 işçinin kıyafetlerinden 5 adet cep telefonu, 360 TL ve kredi kartları çalındı.

Elazığ’da işçilerin para ve telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 19 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve inşaat işçilerinin para ile telefonlarını çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, kent genelinde farklı şantiye alanlarında 7 işçinin kıyafetlerinden 5 adet cep telefonu, 360 TL ve kredi kartları çalındı. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin daha önce hırsızlık suçundan 19 ayrı kaydı bulunan S.D. olduğu belirlendi. Şüpheli polis tarafından adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyette hırsızlık suçlarından ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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