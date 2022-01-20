Elazığ'da jandarma sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ (AA) - Palu'da jandarma ekipleri, soğuk havada beslenmekte zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma yürüttü.

Hayvanları elleriyle besleyen jandarma ekiplerinin davranışı yürekleri ısıttı.



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