YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü

Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yenibahçe köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan İ.B. ile Ş.B. karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.B, eve koşarak tüfekle camdan ateş açtı.

Açılan ateş sonucu saçmaların hedefi olan İ.B'nin yanında bulunan eşi Havva B. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Havva B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kavganın ardından Ş.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Elazığ Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:55
Öğle
12:24
İkindi
15:57
Akşam
18:44
Yatsı
20:02

Elazığ Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Bilge Eczanesi
Merkez
Geçgel Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Elazığ’dan komandolar Suriye’ye uğurlandı
Elazığ’dan komandolar Suriye’ye uğurlandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Elazığ’da fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ’da fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.