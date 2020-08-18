YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da kaybolan zihinsel engelliyi eğitimli köpek buldu

Elazığ'da kaybolan zihinsel engelliyi eğitimli köpek buldu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

Elazığ'da kaybolan zihinsel engelliyi eğitimli köpek buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaybolan zihinsel engelli adamı iz takip köpeği buldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolçatı köyünde yaşayan 54 yaşındaki zihinsel engelli İrfan Durak'tan sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine köye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iz takip köpeği yardımıyla arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışması sonucu Durak, iz takip köpeği tarafından Işıklıyol köyü mevkisinde bulundu.

Engelli adam yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Evlatlarına kavuşan Durak ailesi sevinç gözyaşları ile jandarma ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:33
Öğle
12:32
İkindi
16:17
Akşam
19:21
Yatsı
20:46

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Kuloğlu Eczanesi
Merkez
Nurcan Eczanesi
Merkez
Şafak Eczanesi
Merkez
Tuğrul Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Elazığ’da trafo merkezinde yangın

Elazığ’da trafo merkezinde yangın

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu

Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.