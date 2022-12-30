YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da kütüphanesiz okul kalmadı

Elazığ'da kütüphanesiz okul kalmadı

30.12.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında Elazığ'da tüm okullar kütüphaneye kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde, kütüphanesi olmayan 150 okul için Elazığ Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma tamamlandı.

Kentte meslek liselerindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kitap rafları, dolaplar ve okuma masaları okullara götürülerek kütüphanelere yerleştirildi.

Gönüllü resim öğretmenleri de kütüphane duvarlarına öğrencilerin eğitimine katkı sunacak resimler yaptı.

Kütüphanesiz okulun kalmadığı kentteki öğrenciler, sağlanan imkanlarla hem okuyor hem de çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

KÜTÜPHANELERDEN 5'İ GERİ DÖNÜŞÜMDEN SAĞLANAN MALZEMELERDEN

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabire, başlatılan proje kapsamında Elazığ'da 5'i "Sıfır Atık" kapsamında geri dönüştürülen malzemelerden olmak üzere 150 yeni kütüphanenin oluşturulduğunu söyledi.

Kütüphanelerin fiziki görünümünün yanında teknik donanımları ve kitap sayılarında büyük artış sağlandığını ifade eden Yiğit, "Okullarda yaklaşık 200 bin olan kitap sayısı yüzde 150 oranında bir artış göstererek 500 bine kadar getirildi. Sadece kitap okuma ya da ders çalışma salonu olarak değil, bunun dışında çocukların sosyal etkinlik yapabildiği daha eğlenceli vakit geçirebildikleri, internet erişimine rahat ulaşabildikleri ortamlar haline geldi." dedi.

Kütüphanelere öğrencilerin ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

"Bu kütüphanelerin başlangıç sürecinden itibaren çok farklı gelişmeler de oldu. Burada süreci öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin sahiplenmesi, bu kütüphanelerin kurulması sırasında meslek liselerimiz çok ciddi görev aldı. Kütüphanelerin dönüşümünü, yenilenmesini, kitap raflarını meslek liselerimiz yaptı. Hem burada mesleki eğitimin bir gelişimine şahitlik olduk. Herkesin sahiplenmesi buraların efektif kullanımını çok daha iyi bir seviyeye getirdi."

Bu çalışmaları anketlerle değerlendirdiklerini ve olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Yiğit, "Yaptığımız araştırmalarda kütüphanede çalışan, kitaplığı olan öğrencilerin sınavlarda çok daha başarılı olduğu verisine ulaştık." ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDA ULAŞAMADIĞIMIZ BİRÇOK KİTABI BURADA BULABİLİYORUZ"

Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nehir Eser, yeni yapılan kütüphanelerinin kendilerine büyük faydası olduğunu belirtti.

Eser, "Bilgisayarlardan internet erişimi sağlıyoruz. Derslerimize çalışıyoruz. Projelerimizi hazırlıyoruz. Kütüphanemiz çok güzel, ferah ve geniş. Burada etüt yapabiliyoruz. Dışarıda ulaşamadığımız birçok kitabı burada bulabiliyoruz. Durumu olmayan, kitap alamayan arkadaşlarımız uzaktaki kütüphanelere gitme gereği duymadan burada faydalanabiliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Kevser Kaya, boş vakitlerini kütüphanede değerlendirdiğini ifade etti.

Muhammet Samet Uzdu, sesiz bir ortam olduğu için hem kitap okuduğunu hem de arkadaşları ile satranç turnuvalarına hazırlandığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köylerde 43 yıl aradan sonra ‘Gağan’ etkinliğiKöylerde 43 yıl aradan sonra ‘Gağan’ etkinliği
İstanbul’da SGK önünde EYT kuyruğuİstanbul’da SGK önünde EYT kuyruğu
Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldıZonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 30 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:34
Öğle
12:30
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:40
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.