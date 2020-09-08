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Elazığ'da okulların ihtiyacı için gönderilen kömürün dağıtımına başlandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 08.09.2020 18:33 | Son Güncelleme

Elazığ'da okulların ihtiyacı için gönderilen kömürün dağıtımına başlandı

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunca Elazığ'daki okulların ihtiyacı için gönderilen 5 bin 600 ton kömürün dağıtımına başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 81 ildeki tüm kurum ve okulların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanıyor.

Bu kapsamda Elazığ'daki okullara gönderilen 5 bin 600 ton kömürün dağıtımı PTT tarafından gerçekleştiriliyor.

Yerli kaynaklarının kullanılarak milli ekonomiye katkı sağlaması amacıyla imzalanan protokol kapsamında gönderilen kömürün dağıtımı ilk olarak İbrahim Gök İlkokulu ile Ortaokulu'ndan başlandı.

PTT Başmüdürlüğü İşletme Hizmetleri Müdürü Ali Polat, yaptığı açıklamada, TKİ'nin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara özel verdiği kömürlerin dağıtımını PTT Genel Müdürlüğü olarak üstlendiklerini belirtti.

Türkiye genelinde 610 bin ton kömür dağıtılacağını aktaran Polat, "Elazığ için de 5 bin 600 ton kömür verildi. Elazığ'da dağıtıma başladık. Ayrıca buradan Muş, Bingöl ve Tunceli'ye de Elazığ tren istasyonundan sevkiyatını yaptıracağız. Biz buradakini yürüteceğiz, oradakini de arkadaşlarımız yapacak. Milletimize ve devletimize hayırlı olsun." dedi.

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