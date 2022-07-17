Elazığ'da otomobille çarpışan ambulanstaki 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.G idaresindeki J 134 GX yabancı plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Konakalmaz köyü mevkisinde, Malatya'ya hasta götürdükten sonra Muş'a dönen 49 DB 356 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü kapanan yolda trafik akışı jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı.



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