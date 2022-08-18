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Elazığ'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

18.08.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

K.K'nin kullandığı 23 AAC 321 plakalı otomobil, Kovancılar ilçesi Karınca köyü yol ayrımında M.Ç'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücü M.Ç. ve motosikletteki Y.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.T. sevk edildiği Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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