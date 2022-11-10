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Elazığ’da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

10.11.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da polis ekipleri hızsızlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ’da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı adreslerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan görüntü incelemesi, saha çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde şüphelilerin, hırsızlık suçundan 13 kayı bulunan Ş.K. (22) ve M.S.(23) olduğunu tespit etti. İnfaz Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ş.K. ve üzerinde hırsızlık yapmak için kullanılan aletler bulunan M.S. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
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