Elazığ'da rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Keklikdere köyünün Balkaya mezrası sakinleri, kanalizasyon hatlarında tıkanıklık meydana gelmesi üzerine İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.

Jandarmanın desteğiyle hatta inceleme yapan ekipler, tıkanıklığa hat üzerinde bulunan rögar çukuruna düşerek mahsur kalan bir koyunun neden olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 2 gündür çukurda mahsur kaldığı tahmin edilen koyun, ekipler tarafından çıkarıldı.

Açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen koyuna su ve yem verildi.

