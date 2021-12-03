Elazığ'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Taşkesen köyü yolunun Mandıra mezrası mevkisinde Teyyar Uyar (64) idaresindeki 23 AAC 132 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Uyar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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