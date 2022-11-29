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Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

29.11.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da evinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Olay, gece saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oturan Furkan Nazik (18) kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Nazik, kafasına gelen kurşun ile ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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