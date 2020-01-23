YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da soğuk hava havuzları dondurdu

Elazığ’da soğuk hava havuzları dondurdu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Elazığ’da son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava kent genelindeki süs havuzlarının donmasına neden oldu.Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da son günlerde soğuk hava etkili oluyor.

Elazığ’da son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava kent genelindeki süs havuzlarının donmasına neden oldu.
Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da son günlerde soğuk hava etkili oluyor. Geceleri eksi 8 ile 10 derece arasında etkisini hissettiren soğuk hava nedeniyle başta Kültür Park olmak üzere merkezde bulunan süs havuzları dondu. Araçların camlarının buz tuttuğu kentte, soğuk havanın bugünden itibaren biraz etkisini yitireceği belirtildi.Vatandaşlar ise, kent merkezinde etkili olmayan kar yağışı nedeniyle soğuk havayı hissettiklerini dile getirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli, Bingöl ile Elazığ’ın doğusunda aralıklarla kar yağışı beklendiğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayları görüleceğini de aktaran meteoroloji, özellikle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Öteyandan rüzgarın bölge genelinde yer yer saatte 50 ile 60 kilometre hızla esmesinin beklendiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
Elazığ’da DEAŞ operasyonu, 1 şüpheli eski okul lojmanında yakalandıElazığ’da DEAŞ operasyonu, 1 şüpheli eski okul lojmanında yakalandı
Elazığ’da girişimci kursiyerler sertifikalarını aldıElazığ’da girişimci kursiyerler sertifikalarını aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Edirne’de kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi

Edirne’de kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Elazığ Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:40
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Elazığ Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Büşra Eczanesi
Merkez
Doğu Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Elazığ’da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.