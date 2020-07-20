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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.07.2020 00:22 | Son Güncelleme

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Keban karayolunun 10. kilometresinde İsmail Göktaş'ın kullandığı 19 LK 662 plakalı kamyonet ile Naim Özdemir'in yönetimindeki 23 BB 291 plakalı ambulans çarpıştı.

Kazada, 3’ü sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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