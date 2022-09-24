Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adreste kenevir ekimi yapıldığı bilgisine üzerine soruşturma başlattı.

Adreste yapılan aramada 354 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, uyuşturucu içme aparatı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



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