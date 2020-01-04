Elazığ’da uyuşturucu satarken suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da uyuşturucu madde ticareti yaparken suç üstü yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen T.K’nin, boş bir arazide beklediği sırada yanına gelen 2 şahıstan para alarak bir şeyler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine suç üstü baskın yapan polis şüpheliden 23 adet esctacy hap ile 12 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli T.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, diğer 2 şüpheli ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden T.K. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

