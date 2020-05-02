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Elazığ'daki uzman çavuştan, Gaziantep'teki kızına jandarma destekli doğum günü sürprizi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Elazığ'daki uzman çavuştan, Gaziantep'teki kızına jandarma destekli doğum günü sürprizi

GAZİANTEP (AA) - Elazığ'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şen, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan 8 yaşındaki kızının doğum gününü meslektaşları aracılığıyla kutladı.

Yaklaşık 1 yıl önce Elazığ'a tayin olan Şen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki görevi nedeniyle kızı Necla'nın doğum günü kutlamasına katılamadı.

Küçük yaşta annesini kaybettiği için ninesi ve dedesiyle yaşayan kızına doğum günü sürprizi yapmak isteyen Şen, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına ulaştı.

Jandarma ekipleri, aldıkları pastayla ailenin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kapılarını çalıp, Necla Şen'e sürpriz yaptı. O anlar baba Mustafa Şen'e görüntülü aramayla izletildi.

Doğum günü sürprizi ve kendisine getirilen hediyeler karşısında mutlu olan Necla Şen, hem babasına hem de jandarmaya teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğum Günü İslahiye Jandarma Sürpriz

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