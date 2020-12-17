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Elazığlı iş adamından Adıyamanlı öğrencilere tablet

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.12.2020 16:13 | Son Güncelleme

Elazığlı hayırsever işadamı Hasan Canpolat, korona virüs salgını dolayısıyla eğitime destek olmak amacıyla Adıyamanlı öğrencilere dağıtılmak üzere 100 adet tableti Vali Mahmut Çuhadar’a teslim etti.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Elazığlı hayırsever işadamı Hasan Canpolat tarafından alınan tabletleri İl Özel İdaresinin desteği ile hazırlanan 27 adet mobil gezici internet araçlarına 3’er tane konulmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’e teslim etti.Geleceğin teminatı olan çocukların bu zorlu süreçte derslerinden geri kalmaması için 100 adet tablet bağışında bulunan işadamı Hasan Canpolat ‘a, teşekkür eden Vali Çuhadar, “Eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim modeline geçilmiştir.

Elazığlı iş adamından Adıyamanlı öğrencilere tablet

Elazığlı hayırsever işadamı Hasan Canpolat, korona virüs salgını dolayısıyla eğitime destek olmak amacıyla Adıyamanlı öğrencilere dağıtılmak üzere 100 adet tableti Vali Mahmut Çuhadar’a teslim etti.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Elazığlı hayırsever işadamı Hasan Canpolat tarafından alınan tabletleri İl Özel İdaresinin desteği ile hazırlanan 27 adet mobil gezici internet araçlarına 3’er tane konulmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’e teslim etti.
Geleceğin teminatı olan çocukların bu zorlu süreçte derslerinden geri kalmaması için 100 adet tablet bağışında bulunan işadamı Hasan Canpolat ‘a, teşekkür eden Vali Çuhadar, “Eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Bu zorlu süreçte çocuklarımızın derslerinde geri kalmaması için hayırsever işadamı Hasan Canpolat, valiliğimize 100 adet tablet bağışında bulunmuştur. Tablet bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin geleceklerine ışık tutukları için tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. En büyük hayır, insana yapılan hayırdır. İnsanlara yapılan en büyük hayır da, onların eğitimine ve geleciğine yapılan yatırımdır. Çünkü bir ülkenin geleceği eğitimli nesillerle idame edilir” diye konuştu.
Özel idare Genel Sekreteri Sami Işık’ında hazır bulunduğu programda, Vali Mahmut Çuhadar, EBA araçlarına konularak öğrencilerin hizmetine sunulmak üzere h tabletleri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’e teslim etti.

Elazığlı iş adamından Adıyamanlı öğrencilere tablet

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