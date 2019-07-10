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Elazığspor Murat Ceylan'la yeniden anlaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

Elazığspor iç transferde Murat Ceylan'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor Murat Ceylan'la yeniden anlaştı

Elazığspor iç transferde hareketli saatler geçiriyor. Bordo-Beyazlı takım son olarak Murat Ceylan'la yeniden anlaşmaya vardı.

Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon sonu itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncumuz Murat Ceylan ile yeniden anlaşmaya vardık. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile bir görüşme gerçekleştiren Murat Ceylan, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncumuz geçen sezon ki sözleşme alacaklarından ise 50 Bin TL feragat etmiştir. Kulübümüzle yeniden anlaşma sağlayan Murat Ceylan’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eder, bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

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Murat Ceylan elazığspor selçuk öztürk

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