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Elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

SAMSUN HABERLERİ  | 14.07.2020 21:05 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 30 yaşındaki bir şahıs, tarlada sulama yaparken su dinamosunun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Olay, Çarşamba ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

Elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 30 yaşındaki bir şahıs, tarlada sulama yaparken su dinamosunun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Ş. (30) ikametindeki tarlada sulama yaptığı sırada su dinamosundaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zafer Ş., Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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