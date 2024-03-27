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Elektrik direğinden çıkan kıvılcım paniğe neden oldu

İHA İHA
27.03.2024 08:11
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Karabük’te elektrik direğinden çıkan kıvılcımın vatandaşları tedirgin ettiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elektrik direğinden çıkan kıvılcım paniğe neden oldu

Olay Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde meydana geldi. Bir aydınlatma direğinde kısa devre oluşmasıyla kıvılcımlar çıktı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadılar. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elektrik direğinden çıkan kıvılcım paniğe neden oldu

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