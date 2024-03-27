Elektrik direğinden çıkan kıvılcım paniğe neden oldu

Olay Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde meydana geldi. Bir aydınlatma direğinde kısa devre oluşmasıyla kıvılcımlar çıktı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadılar. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.