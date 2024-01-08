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Elektrik sobası can aldı: 1 ölü

08.01.2024 12:24 | Son Güncelleme:
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Mersin’de elektrik sobasından çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Elektrik sobası can aldı: 1 ölü

Olay, Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi 89069 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yalnız yaşayan Yusuf Öz’ün (48) ikamet ettiği evde elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken Öz’ün yaşamını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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