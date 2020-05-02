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Elektrikli ocak yangına sebep oldu

AYDIN HABERLERİ  | 02.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir evin mutfağında bulunan elektrikli ocaktan çıkan yangın az daha tüm evi yakıyordu.Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Yavansu Mahallesi’nde bulunan Green Village sitesinde bir evden duman yükseldiğini gören site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Elektrikli ocak yangına sebep oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir evin mutfağında bulunan elektrikli ocaktan çıkan yangın az daha tüm evi yakıyordu.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Yavansu Mahallesi’nde bulunan Green Village sitesinde bir evden duman yükseldiğini gören site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken site sakinleri büyük panik yaşadı. Yangının elektrikli ocağın kaçak yapmasından dolayı meydana geldiği öğrenildi.

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İkindi
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Akşam
20:07
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Cinalı Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Şeniz Eczanesi
Nazilli
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