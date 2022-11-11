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Eline serum takılı çocuğunu elektrikli bisikletle taşıdı

11.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir baba ve annenin elinde serum takılı çocuğunu elektrikli bisikletle taşıması görenleri hayrete düşürdü. Akıllara durgunluk veren olay, Girne Bulvarı D-400 karayolu Ceyhan istikametinde yaşandı.

Eline serum takılı çocuğunu elektrikli bisikletle taşıdı

Plakası bulunmayan elektrikli bisiklet üzerindeki eline serum bağlanmış 1’i çocuk 2’si kadın 4 kişinin trafikte seyir halinde gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Aracın direksiyonunda bulunan kimliği belirsiz adama sarılmış bir kadın, onun arkasında bulunan diğer kadının kucağındaki çocukla adeta ölüme davetiye çıkararak yollarına devam etmesi, görenlere “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

En arkada oturan kadının bir elinde çocuk diğer elinde serum şişesi tuttuğu görüldü. O sırada tehlikenin farkında olmayan küçük çocuğun ise her şeyden habersiz bir şekilde serumun kordonuyla oynadığı görüldü.

Trafik ışıklarını hiçe sayarak yoluna devam eden elektrikli bisiklet sürücüsü bir süre sonra gözlerden kaybolurken, ölüme davetiye çıkarılan bu anlar ise objektiflere saniye saniye yansıdı.

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