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Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

ADANA HABERLERİ  | 16.07.2020 16:09 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını listeleyen İSO 500’de Elita Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimden satış tutarında bir önceki yıla göre 313’üncü sıradan 272’inci sıraya yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını listeleyen İSO 500’de Elita Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimden satış tutarında bir önceki yıla göre 313’üncü sıradan 272’inci sıraya yükseldi. Elita Gıda bu yükselişiyle üretim yaptığı Adana’nın da en büyük 5’inci sanayi kuruluşu oldu.
Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, sürdürülebilir, çevreci ve katma değeri yüksek üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Elita Gıda’nın yükselişinde tedarikçiden çalışanlara, Ar-Ge ekibinden tüketicilere her kesimin payı bulunduğunu söyledi.
Gıda sektöründe ’entegre tesis’ olmanın önemli bir avantaj olduğunu belirten Özkan, “Türkiye çiftçisinin ürününü değerlendiren, ithal ikame ve inovatif ürünlerle sürekli gelişim sağlayan Elita Gıda’nın yükselişi hepimizi mutlu etti. Bu yükselişte yenilikçi ve sürekli katma değeri yüksek ürün anlayışımızın etkisi büyük. Sunar markasıyla ürettiğimiz ürünlerde Türkiye ve Avrupa’nın sürdürülebilir sertifikalı ayçiçeği tarımını gerçekleştiren ilk ve tek şirketiz. Çiftçilerimizin alın teriyle ürettiği ürünü, çevreye, doğaya, insana zarar vermeyecek yöntemlerle kaliteli, sağlıklı ve uygun maliyetli olarak geliştiriyor, toprak mirasımızın ve bu ürünlerin tarımının gelecek nesillere aynı bilinçle aktarılmasını sağlıyoruz. Bu tarımdan elde edilen ürünleri işleyerek rafta tüketiciyle buluşturan tek firmayız. İSO 500’deki yükselişimizde bütün bu çabalarımızın değer bulmasını görmek hepimizi sevindiriyor. Hedefimizde her zaman olduğu gibi katma değeri yüksek üretim olmaya devam edecek” dedi.

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