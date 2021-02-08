Elitaş: "15 Temmuz’da ilk defa bu millet darbecilere karşı kahramanlık destanı yazdı"

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, güneş enerji sistemine büyük bir talebin olduğunu, yeni yapılan tesislerin çatılarının GES’e göre yapılması gerektiğini söyledi. Elitaş ayrıca yılların verdiği birikimle jübile yaptıktan sonra da hizmet edebileceğini dile getirdi.

Erciyes Anadolu Holding’in düzenlediği basın toplantısına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş; yerli ve milli politikada en önemli unsurun dünyanın en iyileriyle rekabet edebilmek olduğunu söyledi. Elitaş; "Bizim kendi markamızla dünyada ve Türkiye’de bir oluşum yapabilmemiz için adım atmamız gerekir. Yerli ve milli politikayı hayata geçirebilmek için en önemli unsurlardan birisi yerli ve milli olmak ama dünyanın en iyileriyle yarışabilmek, rekabet edebilmek. Bu yarış neyle olur? Kaliteyle, fiyatla, miktarla olur. Artık ölçek ekonomisine doğru gelme mecburiyetimizin varlığını ifade etmek istiyorum" dedi.

"15 Temmuz’da bu millet ilk defa darbecilere karşı kahramanlık destanı yazdı"

15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin tarihinde ilk defa darbecilere karşı kahramanlık destanı yazdığını aktaran Elitaş; "2002 yılının sonu dolar fiyatının 1,7’ye yakın, Euro fiyatının da 1,65 civarında olduğunu görürsünüz. O zaman dolar, Euro’dan daha değerliydi. 2011 yılına geldiğimizde 1 doların 1,2 lira, 1 Euro’nun da 1,4 liraya kadar düştüğünü görürüz. 2014’ten itibaren döviz kurlarında bir hareketlilik başladığını, 17-25 Aralık hukuk yoluyla darbe yapmaya çalışan zihniyetin 2014’teki yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek için yapılan faaliyetler Türkiye’deki bu işlemleri biraz farklılaştırmaya başladı. Hem hukuk yöntemiyle, MİT Müsteşarı operasyonuyla başlayan, 2013 yılı Mayıs ayında Gezi olaylarıyla, belli bir noktaya gelen, ’dershane’ diye tabir ettikleri yerlerin kapanması. Çok önemli onlar için. Çünkü hem maddi gelir kaynaklarını hem insan alıp devşirme kaynaklarını ortadan kaldıran bir operasyondu. Onlar dershaneler vasıtasıyla bizim yavrularımızın zihinlerini okuyarak kendilerine haşhaşi yetiştirme mekanları olarak görmüştür. Bizin dershaneyle ilgili kararlılığımızdan sonra 17-25 çıktı. Niye? ’17-25’de bunları devirelim’ ve teknoloji k imkanlarla bilgi kirliliğiyle insanların zihinlerini karıştıran, montajlanmış kasetlerle herkesin zihnini bulandıran hareketle 2014 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’yi en düşün seviyeye ulaştırmak için yayınlar yapan medya organları vardı. Gerçekleştiremediler. Yüzde 39-40 civarında oy aldık, amaçlarına ulaşamadılar. 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemenin ön adımlarıydı bunlar. Bunu da gerçekleştiremediler. Millet, Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiği için oylarını ona verdi. Bunu seçimlerle, hukuk darbesiyle yapamayanlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki bir unsuru kendilerine çekerek dış mihrakların desteğiyle birlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı bir darbe girişimini hayata geçirmeye çalıştılar. Milletin liderine güvenmesi, sokaklara dökülmesi, ’ölümüne ben de buradayım’ diyen cumhurbaşkanının arkasında olmasıyla birlikte tarihinde ilk defa bu millet darbelere karşı kahramanlık destanı yazdı. Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu ülkem, ilk defa kendi içindeki hainlere karşı hükümetinin arkasında durdu. Darbecilere karşı göğsünü siper ederek kahramanlık destanı yazdı" ifadelerini kullandı.