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Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli ekibine transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti

Eljif Elmas, Fenerbahçe Kulübünün YouTube kanalında yayımlanan veda mesajında, sarı-lacivertli formayı gururla taşıdığını belirterek, "Kuzey Makedonya'dan gelip Türkiye'nin en büyük takımında oynadım. Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak. Belki birgün burada büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncu olmak istedim. Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de Galatasaray ile oynadıkları derbi maçının kendisi için unutulmaz olduğunu aktaran Makedon futbolcu, şunları kaydetti:

"Kadıköy'de unutamadığım maç Galatasaray maçıdır. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim maçtı. Bir de gol attığım için mutluyum. Taraftarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Gurur verici bir şey. İnşallah onlar için her zaman Elmas olarak kalırım ve yine birgün burada buluşuruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi hiçbir zaman unutmayacağım, her zaman kalbimde taşıyacağım."

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Fenerbahçe Eljif Elmas

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