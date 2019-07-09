Eljif Elmas, Napoli yolunda

Napoli, uzun süredir peşinde olduğu Eljif Elmas transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. İtalyan basını, Makedon yıldızın transferine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı.

Sky Sports Italia'nın haberine göre, Napoli Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı. İddiaya göre iki kulüp arasındaki anlaşma tamamlandı. Anlaşmaya göre Napoli, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olarak 15 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.

Anlaşma sonrası, Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'a Napoli ile görüşme izni verdiği belirtilirken, oyuncunun menajeri ile İtalyan kulübünün kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor.



