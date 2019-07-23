Eljif Elmas Süper Lig'in ihraç ettiği en pahalı ikinci futbolcu oldu

Kuzey Makedonya takımlarından Rabotnicki'den 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye 180 bin Euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas, yeni sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyecek. Sarı-lacivertliler, Elmas için İtalyanlardan 16 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ve oyuncu performansına göre de 1 milyon 500 bin Euro bonus alacak. Fenerbahçe, rekor bedelle gerçekleşen bu transfer sonucu kasasını doldururken, 19 yaşındaki futbolcu da adını Süper Lig'in transfer tarihine yazdırdı.

EN PAHALI İKİNCİ OYUNCU

Eljif Elmas, iki sezon önce 22.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun'un ardından Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci futbolcu olarak ön plana çıktı. 16 milyon Euro artı 1 milyon 500 bin Euro bonus ücretiyle Napoli'ye transferi gerçekleşen Eljif'i, 16 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Ndiaye ile yine aynı bedelle Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye geçen Moussa Sow izledi.

Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli oyuncular ve bonservis ücretleri şöyle: