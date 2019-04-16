Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 yıl göndermesi!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan Eljif Elmas, instagram hikayesinde paylaştığı fotoğrafla Galatasaray'a göndermede bulundu.
Eljif, Instagram hikayesinde Sarı-Lacivert kalplerle birlikte kendisinin bebeklik fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa 1999 notunu düştü. Eljif Elmas, bu paylaşımıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisine dikkat çekti.
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