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Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 yıl göndermesi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.04.2019 07:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 10 kişi durumdayken Fenerbahçe'ye beraberliği getiren ve ezeli rakipleri karşısında Kadıköy'de yenilmezlik serisini 20 yıla çıkaran Eljif Elmas, Instagram hikayesinde paylaştığı fotoğrafla Galatasaray'a göndermede bulundu.

Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 yıl göndermesi!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan Eljif Elmas, instagram hikayesinde paylaştığı fotoğrafla Galatasaray'a göndermede bulundu.

Eljif, Instagram hikayesinde Sarı-Lacivert kalplerle birlikte kendisinin bebeklik fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa 1999 notunu düştü. Eljif Elmas, bu paylaşımıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisine dikkat çekti.

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Eljif Elmas Galatasaray Fenerbahçe

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